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Общество
За последние 24 часа полиция отловила 15 пьяных водителей
26.08.2020

В Молдове продолжают пить за рулем.

В результате проведенных мероприятий на дорогах Молдовы сотрудникам ГИП были выписаны 291 протокол о нарушениях, чаще всего речь шла о превышении скорости (274 случая), однако при этом были выявлены и полтора десятка водителей, которые сели за руль пьяными. Еще двое уклонились от прохождения теста на алкоголь, но это не поможет им - подобные личности всегда приравниваются к пьяным.

В связи с этим ГИП еще раз убедительно обратился к гражданам с просьбой не пить за рулем и соблюдать все правила дорожного движения.

Автор: Михаил Генчу


 
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