За последние 24 часа полиция отловила 15 пьяных водителей

В Молдове продолжают пить за рулем.

В результате проведенных мероприятий на дорогах Молдовы сотрудникам ГИП были выписаны 291 протокол о нарушениях, чаще всего речь шла о превышении скорости (274 случая), однако при этом были выявлены и полтора десятка водителей, которые сели за руль пьяными. Еще двое уклонились от прохождения теста на алкоголь, но это не поможет им - подобные личности всегда приравниваются к пьяным.

В связи с этим ГИП еще раз убедительно обратился к гражданам с просьбой не пить за рулем и соблюдать все правила дорожного движения.

Автор: Михаил Генчу