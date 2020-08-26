Отмена праздничных мероприятий в школах не повод для лишения родителей первоклассников законного выходного

Праздничные мероприятия в школах в честь 1 сентября отменили из-за пандемии.

Но! В соответствии с Национальным Коллективным договором родители первоклассников все равно имеют право на выходной. Об этом напомнило гражданам республики кадровое агентство ProHR, которое сотрудничает с десятками компаний Молдовы.

- Родители детей-первоклассников имеют право на выходной день 1 сентября. Согласно национальному коллективному договору № 2 от 09.07.2004, ст. 11 предоставляется один выходной день в начале учебного года родителям, имеющим детей в 1 и 2 классе – по запросу. Уточняется, что это день предоставляется в рамках оплачиваемого дополнительного отпуска, - цитирует ea.md слова специалистов кадрового агентства.

Следует напомнить, что согласно Национальному Коллективному договору № 2 от 9 июля 2004 г., работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам в рабочих днях при предъявлении соответствующих документов в следующих случаях:

- брак сотрудника – 3 дня;

- брак ребенка работника – 1 день;

- рождение или усыновление ребенка – 1 день;

- смерть родителей, мужа (жены), ребенка – 3 дня;

- смерть родственников второй степени родства – 1 день;

- матерям, имеющим детей в 1 и 2 классах – 1 день в начале учебного года;

- зачисление в ряды Национальной армии члена семьи – 1 день.

Отпускное пособие в этих случаях рассчитывается в 100% размере средней заработной платы за календарные дни в течение последних трех месяцев до отпускного периода. Для некоторых категорий сотрудников, например учителей, отпускные рассчитываются исходя из средней заработной платы за последние 12 месяцев. Отпускные выплачиваются до начала отпуска или одновременно с заработной платой.

Подготовил Михаил Генчу