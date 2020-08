Интервью Тудор Плачинта. Не говорите Google. Говорите Adwords, Analytics, Tag Manager, My Business… Интервью с Тудором Плачинта, владельцем Агентства Boomerang. Рубрика Be great together powered by Tekwill. Тудор, привет. Мы давно знакомы, но, недавно, я выступал как спикер в StartUp Academy и увидел тебя тоже в списке спикеров и такое представление тебя: специалист Google Ads & Analytics, опыт работы 6 лет, 350+ обслуженных клиентов, более полутора миллионов евро (!) администрируемый бюджет рекламы, основатель и тренер Școala Google Adwords с 350 выпускниками, соорганизатор конференции PPCDAY. Все так, без ошибок? Без. Тогда я точно по адресу, чтобы узнать две вещи. Как отреагировал рынок рекламы в Google на кризис, и какие основные тренды рекламы сейчас в Google? Кризис в Молдове – очень неоднородная «субстанция». В самый разгар карантина, когда только разрешили работу автосалонов, я был на встрече у нашего клиента – Toyota – в шоуруме. Пока ждал начала встречи, подсмотрел как минимум четырех потенциальных покупателей автомобилей, двое из которых, после коротких переговоров, явно отправились за деньгами. Так что кризис в Молдове – процесс странный. А Toyota покупает Google Adwords? Зачем, они же единственный авторизированный дилер в Молдове, их и так все знают… Не забывай, что Google, как площадка, это не только первые строки в поиске, это еще и те же баннера, которые размещаются на тысячах сайтов и управляются инструментами Google. Кроме того, иногда и для Toyota есть смысл покупать и Adwords, например, для рекламы специальных предложений на те, или иные модели. Есть какие-то «фишки» в настройке рекламы для автобизнеса? Если это, конечно, не конфиденциальная информация. Не конфиденциальная. Наверное, основных принципов – два. Это подобрать целевую аудиторию по тем интересам, которые созвучны владельцам той же Toyota. А второй – есть возможность настраивать рекламу по конкурентам. То есть я задаю Google предполагаемых конкурентов бренда (понятно, что это относится не только к Toyota и автомобилям) и дальше это уже головная боль Google, как он их там отлавливает? Именно. Итак, вернемся к Boomerang. Ваша специализация только Google? Или вы занимаетесь продвижением и в социальных сетях? Чуть меньше года, как мы расширили специализацию нашего агентства и теперь кроме Google Ads, мы занимаемся продвижением в Facebook, Yandex, Instagram. Но хочу тебе сказать, что Google и сам по себе – целая «вселенная» для продвижения. Кроме Google Adwords это работа и с Google Analytics, и с Google Tag Manager, и с Google My Business. Кроме Analytics я сам ничем не пользуюсь. И то – на минимальном уровне. И напрасно. Например, в комплексе с Google Tag Manager ты мог бы отслеживать, сколько из посетителей твоего сайта читают твои интервью, например, до середины. Это гораздо информативнее, чем знать, только открыли они страницу или нет. Но, в первую очередь, Analytics нужен, чтобы отслеживать эффективность разных рекламных инструментов, которые ты используешь. Если у тебя в разных местах сайта есть активные формы для заполнения, то тебе принципиально важно знать, какая из них активно используется, а какая нет. Ок. С Analytics более-менее понятно. Для чего нужен Google Tag Manager? Две основные цели. Первая – это очень удобная интеграционная платформа для работы с разными рекламными площадками. С Google Tag Manager тебе не нужно, чтобы твой программист устанавливал на сайте дополнительные «метки» для работы с Facebook или, например, Yandex. Достаточно установить Google Tag Manager и все остальное можно будет делать уже через его платформу, а там навыки программирования уже не нужны. При помощи Google Tag Manager, можно внести изменения в уже установленный на сайте код, или же добавить новый код, тот же Facebook Pixel например, без участия разработчика. А вторая цель? Очень детальное отслеживание действий посетителей на твоем сайте с учетом того, как они взаимодействуют с твоим сайтом и всеми его элементами. Дай наглядный пример. Например, на твоем сайте есть разные кнопки для заказа товаров или различные формы для отправки контактных данных. Тогда именно с Google Tag Manager ты сможешь точно отследить с какой формой или кнопкой заказа, твой покупатель взаимодействует лучше всего. Или же, как я уже упоминал, Tag Manager позволяет отследить процент прокрутки (скроллинга) определенных страниц сайта. В результате, создается очень точная картинка поведения твоего пользователя на сайте, что влияет на твою дальнейшию стратегию как вледельца данного сайта. И теперь про Google My Business… Это относительно недавно появившийся инструмент, но он стремительно набирает обороты. По сути, это аналог бизнес-страницы твоей компании на Facebook, но это инструмент уже Google и он привязан к карте и к поиску объектов на карте. Там могут быть указаны и часы работы компании, и особые предложения, и топовые товары, и цены. Это очень хорошо влияет не только на результаты поиска в Google, но и активно используется в рекламных кампаниях Google Ads. C Google чуть разобрались. Давай про работу в кризис… Может быть, в карантин мы чуть притормозили, но с июня рынок пошел вверх. Если у нас раньше было по 2-3 новых клиента, то в июне было 12. Основная масса клиентов – с локального рынка. Но есть и Россия, Румыния и даже Ирландия и Великобритания. На что-то времени хватает кроме работы? Семья, маленькая дочка. На выходные стараюсь полностью отключиться от работы. Да вот еще появилось новое увлечение – стал учиться криптотрейдингу. Пока я на самом начальном этапе, но – интересно. Когда твое следующее выступление в StartUp Academy и на какую тему? 25 августа. Буду говорить о Google My Business. А 1 сентября о Google Ads и более подробно о типах рекламы и о способах увеличения продаж при ее использовании. Павел ЗИНГАН

