У Додона больше шансов выиграть выборы, чем у Санду

Действующий президент Игорь Додон обладает большими шансами на победу во втором туре президентских выборов, чем председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду. Об этом свидетельствуют данные опроса Vox Populi, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Как передает "ИНФОТАГ", 32,4% респондентов готовы отдать голоса за Додона, за председателя PAS Майю Санду - 20,1%, за председателя "Нашей партии" и примара Бэлць Ренато Усатого - 5,4%, за кандидата от партии "Шор" - 4,4%, за лидера "Платформы DA" Андрея Нэстасе - 4%, за председателя ДПМ Павла Филипа - 3,1%.

При этом 17,7% респондентов не определились с ответом, так как не доверяют никому из кандидатов, а 7,5% - не приняли бы участие в голосовании. Если учесть только мнение определившихся респондентов, то Додон получит 43,3%, а Санду - 26,9%.

В случае прохождения во второй тур данных кандидатов, "Додон получит 42,4% голосов, Санду - 33,1%", при том, что 24,5% респондентов затруднились с ответом или не примут участие в голосовании. Если учесть только определившихся, во втором туре Додон может набрать 56,2%, Санду - 43,8%.

Наибольшим доверием среди молдавских политиков пользуется президент Додон (25,3%), далее следует Санду (17,2%), Усатый (5,8%), Шор (4,7%).

Примару Кишинева Иону Чебану доверяют 3,5%, председателю "Платформы DA" Нэстасе - 3%, лидеру ДПМ Филипу - 2,8%, спикеру Зинаиде Гречаный - 2,6%, премьеру Иону Кику - 2,5%.