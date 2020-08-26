Майя Санду получила полмиллиона у "хороших людей"

За последние четыре недели 156 человек пожертвовали Партии действия и солидарности (PAS) 486 865 леев. Как передает "ИНФОТАГ", об этом ее лидер Майи Санду сообщила в соцсетях, поблагодарив "добрых людей за поддержку и доверие, и пообещав "вместе победить на президентских выборах честно".

"Каждое пожертвование важно для нас. Но нам все еще нужна ваша помощь", - отметила PAS, выдвинувшая своего лидера кандидатом в президенты РМ на предстоящих 1 ноября выборах.

Ранее Санду написала на своей страничке в facebook, что "с момента основания в 2016 г. и до настоящего времени PAS существует благодаря поддержке хороших людей".

В середине июля она вновь обратилась к согражданам с просьбой о помощи.

"Мы благодарны тем, более 2000 человек, которые внесли финансовый вклад в развитие партии. Но теперь, в преддверии решающего момента 2020 г. - президентских выборов, мы вновь обращаемся к вам за помощью. В этой кампании Додон будет использовать десятки миллионов леев из сомнительных источников для оплаты людям, чтобы они проголосовали за него, и пойдет по домам с гречкой и углем, газовыми баллонами и другими подарками на выборах", - отметила она.