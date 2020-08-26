Только 12 процентов молдаван ни в чем не нуждаются

Большинство молдавских граждан (69%) считают, что дела в стране движутся в неверном направлении. При этом 61% считают, что реформы в стране неэффективны. 30% населения располагаемого дохода не хватает даже на самое необходимое, а 35% в этом плане как-то справляются. Таковы результаты опроса Vox Populi за август 2020 года, носящего название „Социальная стратификация в Республике Молдова после трёх десятилетий независимости”, передаёт IPN.

Только 2% граждан считают себя экономически обеспеченными и могут позволить себе предметы роскоши; 10% считают, что они ни в чём не нуждаются и могут позволить себе определённый набор благ; 27% позиционируют себя ближе к среднему классу, а 58% относят себя к нижележащим социальным слоям. Как отмечают специалисты, результаты исследования в очередной раз подтверждают тот факт, что в отсутствие зажиточного среднего класса молдавское общество остаётся неустойчивым и уязвимым.

„Размежевание, социальное неравенство; отсутствие социальной справедливости; обнищание населения и утрата уверенности в завтрашнем дне; высокие цены на продукты питания и коммунальные услуги; абсолютная бедность; низкий уровень жизни, безработица; отсутствие среднего класса, который обеспечивал бы обществу стабильность; несправедливая пенсионная система” – эти негативные аспекты упомянули 36,9% опрошенных.

В то же время, 79% респондентов негативно оценивают изменения в процессе реформирования системы правосудия, 68% – в экономической сфере, 65% – в пенсионной системе, 65% – в банковской системе, 64% – в урегулировании приднестровского конфликта.

32% опрошенных в числе позитивных аспектов, которые они ощутили на себе за годы независимости, назвали открытие границ, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, либерализацию визового режима. Наиболее позитивные изменения, по их словам, произошли в культурной сфере, в деятельности местных органов власти, в образовании и во внешней политике.

Председатель Ассоциации социологов Республики Молдова Виктор Мокану отметил, что социально-экономическому развитию страны препятствует отсутствие рабочих мест, которые позволили бы гражданам содержать свои семьи и вести достойную жизнь, а также плохое состояние дорог и низкое качество воды. „Трудно сказать, как скоро ситуация улучшится, потому что всё зависит, в конечном счёте, от социальной сплочённости”, - добавил социолог.

Только 23% опрошенных считают выборы в Молдове свободными и честными, 30% с этим не согласны, а 42% считают их частично свободными и честными. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись прямые выборы президента Республики Молдова, то среди определившихся респондентов большинство – 43,3% – проголосовали бы за Игоря Додона. За Майю Санду проголосовали бы 26,9% опрошенных; Ренато Усатый набрал бы 7,2%; кандидат от Партии „Шор” – 5,9%; Андрей Нэстасе – 5,3%; Павел Филип – 4,1%; Владимир Воронин – 3,7%; Октавиан Цыку – 1,5%; другой политик – 1,9%.

Опрос Vox Populi за август 2020 года „Социальная стратификация в Республике Молдова после трёх десятилетий независимости” был проведён в период с 5 по 20 августа, среди 1191 респондента из 83 населённых пунктов, он репрезентативен для совершеннолетнего населения Республики Молдова, за исключением приднестровского региона.