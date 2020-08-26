Ольга Бусуйок: Родители научили меня говорить о Молдове с гордостью

В преддверии 29-й годовщины независимости Республики Молдова Агентство IPN пообщалось с теми, кому есть что сказать о прошедших годах, о стране, об обществе. Мысли оперной певицы (сопрано) Ольги Бусуйок по поводу 29-летия обретения независимости:

„Бывает, что я злюсь на Молдову, а пять минут спустя я вновь её люблю, потому что она занимает особое место в моём сердце. И независимо от того, с какими тяжёлыми ситуациями сталкивается эта страна, Молдова для меня означает родительский дом и любовь к Родине и людям, которую я здесь получила. Родители научили меня говорить о Молдове с гордостью и, где бы я ни находилась, я рассказываю о моих корнях”, - поведала оперная певица.

Ольга Бусуйок рассказывает, что большинство её проектов были реализованы дома, они были подготовлены совместно с фантастическими молдавскими специалистами, но представлены за рубежом. Ей становится грустно от понимания того, что у отечественной аудитории нет возможности увидеть и услышать то, что видит и слышит зарубежная публика.

„Ко мне поступает много звонков. Очень многим молодым людям не хватает информации. Они в отчаянии и не знают, как им поступить: устроиться работать в двух, в трёх местах? Как можно учиться 12 лет, а потом устроиться на работу в театр, школу, детский сад и получать зарплату, которой хватает на то, чтобы выжить, но не жить? Вознаграждения выдают в конвертах, коррупция поражает мозг, и общество не может нормально функционировать”, - утверждает певица.

По её мнению, в Молдове есть очень талантливые и преданные своему делу люди. Это большое счастье, что всё же есть те, кто пытается изменить положение вещей с помощью искусства. „Потому что многое приходит и уходит, но то, что действительно важно, сохраняет свою значимость”, добавляет Ольга Бусуйок.

Operalia 2011 Olga Busuioc "La Petenera"

„Где бы Вы ни находились, гордитесь своими корнями. Боритесь за то, кем Вы являетесь, и за то, что Вы хотите предложить обществу. Старайтесь подавать хороший пример, служить источником вдохновения, выступать в роли зачинателя перемен. Чтобы в итоге мы могли уверенно сказать: Мы свободны. Мы сильны. Мы независимы”. С таким призывом обращается к согражданам оперная певица.

Ольга Бусуйок окончила Музыкальный колледж им. Штефана Няги, затем кишинёвскую Академию музыки, театра и изобразительных искусств. Получила возможность петь на итальянской сцене после того, как удостоилась стипендии на двухлетнее обучение в Академии бельканто в Модене. В 2011 году заняла второе место в финале престижного конкурса вокалистов „Operalia”, организованного знаменитым тенором Пласидо Доминго. Выступала на сценах России, Норвегии, Франции, Бельгии, Испании, Австрии...