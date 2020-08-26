В Кишиневе озера избавляют от новой напасти (Видео)

В Кишиневе уже месяц чистят озера. Делают это быстро, чтобы рыба и остальная фауна водоёмов не вымерла. Специалисты Ассоциации зеленого хозяйства уже на протяжении месяца расчищают водоемы от камышей, ила и мусора, и это только начало.

В столичном озере в парке «Валя морилор» (Комсомольское озеро) десятки мёртвых рыб всплыли на поверхность, поставив в тупик специалистов. Специалисты не могли объяснить, почему это произошло, но сейчас стало понятно, что виной всему горы мусора.

– То есть это из-за того, что там видимо канализационная вода, но если это аммонийный азот, это говорит о том, что туда попадает канализация, - отметил для телеканала Accent TV директор Ассоциации зеленого хозяйства Сергей Карп,

Сегодня озеро в парке «Валя морилор» очищено и начинает восстанавливаться. Водорослями и камышом полны два из трех озер в Долине роз, ручьи, которые впадают в них, заилились, поэтому берег постоянно затоплен, а неприятный запах беспокоит.

Работы по очистке и этих озер в полном разгаре, водоемы расчистили от камышей и мусора, затем приступят к обработке воды солевым раствором, что абсолютно безопасно как для флоры, так и для фауны.

Подготовил Михаил Генчу