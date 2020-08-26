Автор схемы по экспорту электроэнергии через фирмы прокладки – министр экономики

Депутат Партии «Действие и солидарность» (PAS) Думитру Алайба 26 августа обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование в отношении действий президента Игоря Додона в 2008 году, когда он был министром экономики. Алайба считает, что именно Додон является «автором первой схемы с покупкой электроэнергии через подставную компанию». Из-за этой схемы, по словам Алайбы, потребители в 2008 году переплатили за электричество $12 млн.

«В 2008 году, в течение двух месяцев министр экономики Игорь Додон перезаключил контракт о поставке электроэнергии из Украины. Согласно этому контракту, деньги выплачивали венгерской компании-посреднику, которая договаривалась о поставках электроэнергии из Украины. Сразу после подписания нового контракта в мае 2008 года тариф на электроэнергию увеличился на 10%, а до конца года — и вовсе до 30%. В результате этой схемы лишь в 2008 году потребитель переплатил за электричество $12 млн», — написал в обращении к генпрокурору Алайба.

По мнению Алайбы, действия Додона нанесли существенный ущерб национальным интересам, энергетической и финансовой безопасности страны. «Мы говорили об этом раньше, но прокуратура Плахотнюка не действовала. Возможно, нынешняя якобы независимая прокуратура примет меры до истечения срока давности», — отметил Алайба.

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