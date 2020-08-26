Андрюша-супергерой пришел на помощь кинотеатру «Гаудеамус» в Кишиневе

Андрей Нэстасе решил хайпануть на проблеме здания кинотеатра «Гаудеамус». Ранее работы по сносу объекта остановило руководство примэрии Кишинева.

Выйдя в прямой эфир в соцсетях, Нэстасе с хорошо поставленным голосом и отвратительно поставленной мимикой, впервые в своем случае за долгое время подхватил освещающую сегодня многими тему строительной мафии и обвинил во всем… социалистов и примара Иона Чебана. В подробности проблемы со зданием кинотеатра Нэстасе не вдавался.

Наверное, потому, что просто их не знает. Рассказал и про Платформу ДА, и про блок АКУМ, и про мунсоветников Кишинева.

Мы же, в свою очередь, помним, как в 2018 году Нэстасе, будучи на тот момент избранным примаром Кишинева, узнав, что здание кинотеатра «Гаудеамус» начали сносить, приехал на объект, но дальше бросания своей тушки на забор так и не пошел. По крайней мере, не видели пользователи соцсетей, чтобы политик хвастался исками в суд от своего имени или любыми другими мерами противодействия планам застройщика, желающего возвести в там 15-этажное здание.

Поэтому, как говорится, чья бы корова…

Автор: Николай Костыркин