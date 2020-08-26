Срочно! Коронавирусное ЧП продлят до 15 сентября

Чрезвычайное положение в области здравоохранения продлено до 15 сентября.

Финальное решение должна принять сегодня Национальная комиссия в области общественного здоровья, заявил премьер-министр Кику. В среду он призвал граждан продолжать соблюдать правила и меры безопасности, поскольку количество мест в больницах ограничено, а в ближайшие дни ожидаются новые рекорды случаев COVID-19, сообщает портал unimedia.info.

– Я призываю вас соблюдать правила в период праздников. Количество новых случаев значительно увеличилось. Мы ожидаем новых антирекордов. Будьте осторожны, возможности медицинской системы в Молдове ограничены, поэтому нам нужно было пересмотреть протокол. Количество мест в больницах ограничено. Соблюдайте правила, - призвал премьер.

Подготовил Михаил Генчу