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Экономика
Молдавский авиаперевозчик, шумевший об убытках, купил еще один самолет
26.08.2020

Пандемия повлияла на туристический сектор. В связи с этим молдавские авиаперевозчики обратились к руководству страны с требованием предоставить им налоговые послабления на 2020 год, прикинувшись неплатежеспособными и жалуясь на огромные убытки.

О том, как же обстоит ситуация на самом деле, высказал свое мнение депутат ПСРМ Никита Цуркан, опубликовав на личной странице в соцсети Facebook интересную информацию.

- А теперь о важных новостях. Тут вчера молдавские авиаперевозчики потребовали от Правительства предоставить им налоговые льготы, в виде отмены налогов и платежей в бюджет на 2020 год.

Мол, многочисленные отмены рейсов в связи с пандемией COVID-19 привели к неустойчивой ситуации с денежными потоками и доходами в туристической и транспортной областях.

По их словам, если организаторы или перевозчики станут неплатежеспособными, есть риски, что многие пассажиры не получат никакого возмещения, поскольку их требования к организаторам и перевозчикам не защищены.

И на фоне этого «плача Ярославны» Fly One покупает новый самолет. Не хочу комментировать добросовестность (хотя откуда им известно это слово) частных молдавских авиакомпаний, но покупать в пандемию новый борт - это сильно товарищи). Ваше мнение? – написал Никита Цуркан в публикации на своей личной странице в соцсети.

Автор: Михаил Генчу


 
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