Главная Игорь Додон назвал четыре основные столпа, на которых основывается его деятельность Игорь Додон назвал четыре основные столпа, на которых основывается его деятельность: Характер. «Характер я доказал, когда сверг режим, когда надо было идти с жёсткими инициативами по аэропорту и краже миллиарда». Когда послы США, России и ЕС свергали режим, Додон до последнего защищал альянс с Плахотнюком и торговался. Понадобился звонок из Москвы и жесткий разговор кое с кем (не с Козаком, нет), чтобы «характер» появился и родилась коалиция ПСРМ-АКУМ; Ответственность. «Имею в виду ответственность перед гражданами и экономическими агентами». Особенно ответственен глава государства перед теми экономическими агентами, кто профинансировал президентское лоббирование и попал в списки разрешённых экспортеров в Российскую Федерацию. Также президент ответственен перед холдингом «Шериф», обеспечивающим парламентское большинство в обмен на открытый канал контрабанды табака, алкоголя и незаконных препаратов в ЕС; Взвешенность. «Говорю о взвешенной внешней политике и внутреннем балансе». Благодаря «взвешенной внешней политике» Игоря Додона ключевые внешнеполитические должности занимают люди, всецело лояльные Западу целиком, или одной из его ипостасей: американской, румынской, немецкой и т.д. При этом самого президента Молдовы западные лидеры ни в болт не ставят, ни в гайку не вкручивают, ни одного двустороннего полноценного контакта с президентом Румынии за четыре года так и не было. Власть Додона румынские лидеры считают временной; Традиционные ценности. «Тут много компонентов, обычаи наших предков, традиционная семья, христианско-православные ценности, которые следует свято блюсти». Из традиционных молдавских ценностей наиболее свято Додон блюдёт ещё средневековое боярское кредо «своим можно всё, остальным ничего». Отсюда и парад лицемерия первого лица страны, закрывающего глаза на нарушения близких соратников, назначающего кумовей, финов, нанашей и прочих крестных на хлебные места, готовность предать цель и задачу ради финансового благополучия семьи. Церковь же для Додона всего лишь опиум для народа способ поиграть на струнах молдавской души ради сохранения доступа к бюджетной кормушке. @Telegram MiT

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