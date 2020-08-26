Мифы о вине, в которые пора перестать верить!

Дегустаторы разбираются в вине? Красное — только к мясу? Вино в бумажных пакетах хуже, чем в стекле? Бред! И вроде бы нет причин стесняться того, что ты предпочитаешь вино в картонных коробках или кладешь лед в бургундское, но окружающие при этом косятся на тебя так, словно ты как минимум пожираешь христианских младенцев. Хватит это терпеть!…

Миф 1: Профессиональные дегустаторы вина знают, что делают

В этом заблуждении виноваты как производители вин, так и потребители. Покупатель видит в магазине золотой значок на бутылке «Одобрено ассоциацией…» и считает, что это непреложный знак качества, тогда как в действительности это всего лишь субъективное мнение пары десятков проспиртованных обывателей.

Винный делец и франкофил Стивен Спурье провел эксперимент «слепого тестирования», в котором участвовали французские и калифорнийские вина. 11 экспертов оценивали каждую бутылку по двадцатибалльной шкале. В результате к великому удивлению самого Спурье и экспертов победило вино 1973 года из долины Напа, что в Калифорнии.

Эксперимент решено было повторить через несколько лет, так как некоторые члены жюри признали французское вино, участвовавшее в эксперименте, слишком молодым. Но результат остался тем же самым, и победителем снова стало калифорнийское каберне.

Подобный эксперимент проводился еще раз, но в нем соревновались французские Château Mouton Rothschild и Château Haut-Brion с американскими винами из Нью-Джерси. Комиссия, в состав которой вошли девять экспертов из Бельгии, Франции и Америки, оценивала вина по двадцатибалльной шкале. В этом случае победили французские вина, но некоторые эксперты назвали все вина-участники «статистически неотличимыми».

Поэтому выбирая вино, руководствуйся своим вкусом, а не вкусами неизвестных тебе людей, пусть даже у них есть кружочек золотой фольги, чтобы приклеить на бутылку.

Миф 2: Вино в коробках — удел плебеев

В защиту вина в коробках говорит то, что расходы на упаковку и транспортировку здесь сведены к минимуму, а значит, ты платишь исключительно за напиток, а не за ценные породы стекла его бутылки. На рынках Норвегии, Швеции, Бразилии и Австралии вино в коробках составляет примерно половину от всего, представленного на рынке.

Миф 3: Красное — к мясу, белое — к рыбе

Факт, который мы выучили сразу же, как перестали заправлять спортивные штаны в носки, что «что-то красное» подходит к мясу, а «что-то белое» — к рыбе, — так же устарел, как костюм, который ты надевал на выпускной вечер в школе.

Хочешь прослыть инноватором-нонконформистом (нет времени объяснять, кто это, просто соглашайся). В следующий раз ужиная с девушкой в ресторане, закажи красное вино средней плотности к мясистой рыбе. Но не ко всякой (сушеная корюшка тут не подойдет), а к жирной: лососю, палтусу, рыбе-меч. А к стейку может подойти белое вино с насыщенным фруктовым вкусом. И не забудь добавить при этом: «Вот такой я инноватор-нонконформист».

Миф 4: С возрастом вино только лучше

Почему-то считается, что это справедливо для абсолютно всех вин. Но если ты хранишь в своей кладовке запечатанную бутылку вина в ожидании, что через пару десятков лет его вкусовые качества улучшатся, у нас для тебя две новости. Плохая в том, что в настоящее время 90% вина, производимого в мире, не предназначено для длительного хранения, а значит — теряет свои вкусовые качества. Хорошая новость состоит в том, что ты можешь выпить эту бутылку прямо сейчас.

Миф 5: Бутылки с пробкой выше качеством, чем бутылки с закручивающейся крышкой.

Производители используют пластиковые пробки и закручивающиеся крышки с 1950-х годов, но общественность до сих пор испытывает непонятное предубеждение. По объективным данным, закручивающиеся пробки лучше защищают вино от окисления кислородом. В пробках из натуральной пробки, прости за каламбур, иногда попадаются микротрещины, отследить которые невозможно, и вино портится в закрытой бутылке. Традиция, когда в ресторане официант со снобским видом дает понюхать пробку, позволяет тебе убедиться, что пробка не повреждена и от нее не исходит неприятный запах.

Миф 6: Сладкие вина – для новичков

Считается, что настоящему ценителю к лицу пить только сухие вина, в то время как сладкие и полусладкие для тех, кто не разбирается в вопросе. Тем не менее десертные вина: немецкие рислинги и французские сотерны, — зачастую являются одними из самых дорогих на аукционах.