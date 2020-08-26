Это залет: Плахотнюк спонсирует попытку низложения Лукашенко, сообщает телеграм-канал

Мы не знали, но догадывались. Одним из главных спонсоров лагерей диверсантов в Закарпатье, Мукачево, Львове и Белостоке является Владимир Плахотнюк.

Об этом сообщает крупный телеграм-канал «Незыгарь».

По данным этого источника, «в законспирированных мини-полигонах с макетами в натуральную величину типовых объектов государственной инфраструктуры Минска, находятся 450 бойцов в составе сборных групп по 25 человек».

– Бойцы обучались наращиванию реактивных настроений в уличном социуме, быстрому переходу к острой фазе уличного противостояния с хорошо укомплектованным континентом милиции, ОМОНа и президентской охраны. Задачи ставились разные: от захвата и 2-3 часового удержания Телецентра, а так же районных администраций и отделов милиции, до штурма СИЗО. Группы успели проникнуть в Белоруссия в период с марта по май 2020. На самой же территории Украины, интересы Плахотнюка, представляет пул из 4 человек и лично Пётр Порошенко, - пишет автор сообщения.

Он отмечает, что «ежемесячно на подконтрольные семье жены Владимира Зеленского в Австрии и Италии счета, Плахотнюк переводит 12- 20 миллионов евро за движение потоков оружия, наркотиков, ценных пород леса, автозапчастей и табачно-алкогольной продукции».

– За 2019-2020 годы эти счета были наполнены на 123 миллиона евро, после чего по разным договорам от консалтинга до чтения лекций по видеосвязи во время пандемии, получил Владимир Зеленский на свой личный счёт в банке Chase Manhattan Bank в Нью Йорке. Сбои и 2-3 суточные перерывы в транзите грузов очень напрягли Украинскую сторону белорусско-украинского контрабандного канала и заставили Киев публично кусать Минск, - отмечено в сообщении.

Там же сказано, что «размер ежемесячного взноса самого Плахотнюка на содержание подготовительных баз обходится в 15-25 миллионов евро, это цена за лояльность Вашингтона и торпедирование процесса экстрадиции».

– Стоимость же управляемого и ненашедшего оснований для задержания и экстрадиции молдавского политика, запроса Интерпола, обошлась экс главе ДПРМ в 30 миллионов долларов, перечисленные в криптовалюте на счета в Доминиканской республике трёх высокопоставленных сотрудников штаб-квартиры Интерпола, - заключает автор поста.

Подготовил Михаил Генчу