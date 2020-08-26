Про Кишинёв, из истории. А знаете ли вы, что...

Согласно одной из первых достоверных переписей населения, к 1774 году в Кишинёве проживало 600 жителей. К 1812 году здесь жили около 7 тыс. человек. Через 100 лет (к 1910 году) в Кишинёве было 127 тыс. жителей, около 10 тыс. домов (всего 4 трёхэтажных дома), 142 улицы и переулка, 12 площадей, 5 садов и скверов.

Для этого периода есть интересное описание: "Если о большинстве губернских городов обыкновенно говорят, что в них 3-4 улицы напоминают город, все остальные улицы представляют деревню, то о Кишиневе можно сказать, что 3-4 его улицы напоминают Европу, весь же остальной город — Азию".

После присоединения Бессарабии к Румынии численность населения города не увеличивается, и в июне 1940 года Кишинёв насчитывает 110 тыс. человек. При советской власти началось развитие семимильными шагами (к 1991 году - 676,7 тысяч). В настоящее время город продолжает расширяться.

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