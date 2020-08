Российское расследование дела о «ландромате» продолжается

МВД РФ опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора, близкого к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании — подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом расследования.

Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдовы и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о «ландромате», уточнили собеседники РБК. В списке преимущественно владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия. РБК направил запрос в Агентство по страхованию вкладов.

Следственные органы не информировали ни Ананьева, ни его адвокатов о возможных претензиях, сказал РБК адвокат Ананьева Сергей Ковалев, управляющий партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры». Он опровергает, что банкир имел отношение к «ландромату»: «Ни до, ни в бытность Дмитрия Ананьева предправления у ПСБ не было корреспондентских счетов в Молдове, не было никаких отношений с молдавскими банками, не было молдавских клиентов, не было контрагентов в Молдове и не было и международных операций, связанных с Молдовой в принципе».

Инициатором «молдавской схемы» МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, следует из материалов дела. По версии следствия, у него была идея «организовать международный канал вывода средств» из России, с которой он пришел к Плахотнюку; тот принял его предложение и пообещал обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдовы.

Следствие отмечает такие качества Платона, как «незаурядные умственные способности, коммуникабельность, предприимчивость, хорошие организаторские качества, а также познания в области банковского дела». Другой ключевой фигурант дела, Коркин, по мнению МВД, обладал «обширными коррупционными связями в правоохранительных и государственных органах Российской Федерации».

Местонахождение Плахотнюка, который считался одним из влиятельнейших политиков и бизнесменов Молдовы, сейчас достоверно не известно, в России он преследуется также за создание наркосиндиката, контролировавшего поставки гашиша из Северной Африки. Ему грозит пожизненное заключение.

Имя Плахотнюка упоминается также в деле о шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан.

Схема, по версии МВД, сводилась к тому, что в российских банках открывались счета фирм, на которые клиенты «молдавской схемы», желающие легализовать свои средства, «по надуманным основаниям» (под видом оплаты неких услуг) перечисляли суммы для вывода. На эти средства российские банки покупали валюту и перечисляли ее на счета Moldindconbank в американском The Bank of New York Mellon и немецком Commerzbank, при этом зачисление производилось не напрямую, а через банки-транзитеры, которые были агентами валютного контроля и имели полномочия перечислять средства из России на счета нерезидентов. Сведения о назначении переводов, которые передавались в эти банки, были недостоверными.

Оплачивая поступивший перевод, Moldindconbank перечислял на открытый в нем счет российского банка рубли (валютную выручку). Далее эти деньги по подложным судебным решениям о взыскании задолженности с этих российских компаний в пользу компаний-нерезидентов зачислялись на счет молдавской службы судебных приставов и списывались, поступая на счета нерезидентов в Moldindconbank. Далее деньги конвертировались в доллары или евро и переводились в зарубежные банки, в основном европейские, считает следствие.

