Партия «Шор» выдвинет кандидатом в президенты бывшую заместительницу Плахотнюка.

Речь идет о депутате Виолетте Ивановой, сменившей за пять лет три политформирования и прочно осевшей в партии, возглавляемой одним из основных обвиняемых в краже миллиарда долларов из валютных резервов Молдовы. Об этом со ссылкой на источник во фракции партии «Шор» сообщил портал omg.md.

- Г-жа Иванова уже давно и вполне плодотворно находит общий язык с Иланом Мироновичем. Не забывайте, что она является вице-председателем нашей партии. Думаю, в самое ближайшее время будет публично объявлено принятое нами решение о выдвижении Виолетты Ивановой кандидатом в президенты, - цитирует издание слова своего источника в политформировании.

Будучи председателем фракции Партии коммунистов, Виолетта Иванова в конце 2015 года покинула ПКРМ, чтобы пополнить ряды Демпартии Владимира Плахотнюка, где через некоторое время стала вице-председателем. Однако в мае 2020 года, вместе с другим перебежчиком – Владимиром Витюком, она покинула демократов, чтобы присоединиться к партии Шора. Здесь она также сделала неплохую карьеру, став вице-председателем уже новой для себя партии.

Официального объявления партии ШОР о выдвижении кандидата в президенты пока не было.

Подготовил Михаил Генчу