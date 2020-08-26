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Здоровье
На вечер среды в Молдове выявлено 624 новых случаев заражения коронавирусом
26.08.2020

На вечер среды в Молдове выявлено 624 новых случаев заражения коронавирусом (на два меньше абсолютного антирекорда 19 августа). Таким образом всего за период пандемии заболели  34 982 человека (1 951 в Приднестровье), из которых 24 156 уже выздоровели (1 527 на левом берегу Днестра), а 9 859 еще болеют.

Приднестровский регион показал прирост в 51 больного за сутки - это абсолютный рекорд за период пандемии.

Общее число сделанных лабораторных тестов превышает 204 тысячи.

526 человек находятся в тяжелом состоянии, 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество летальных исходов выросло на семь и составляет 967 случаев (59 в Приднестровском регионе).

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