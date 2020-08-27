Павел Филип отрицает, что люди покидают ДПМ

Он называет новости "фейком". "Фейковые новости" - так глава ДПМ Павел Филип прокомментировал известия о том, что партию массово покидают местные территориальные организации. Такие сведения появились, в частности, из Оргеева и Шолданешт. Однако Филип утверждает, что на самом деле ситуация обстоит иначе, и уходят, якобы, лишь определенные и не очень благонадежные кадры:

- Вы все видели новость из Оргеева, что, якобы, ушла вся ячейка. А на самом деле - лишь два человека, один из которых, Ион Фрунзэ, уже давно представляет Pro Moldova. Именно он еще несколько месяцев назад предлагал нашим людям деньги - 300 тысяч если перейдут в Pro Moldova и 350 - если к Шору. Второй ушедший - господин Штербате, который каждый день просил функцию директора местной больницы, - заявил Филип, слова которого приводит телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу