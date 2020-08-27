С нового года работники сами будут оплачивать медицинскую страховку

В Молдове изменятся правила уплаты социальных отчислений.

Такое решение приняло правительство республики сегодня, 26 августа. Были внесены существенные изменения в нормы, регулирующие социальные отчисления и медицинское страхование, выплачиваемые работодателем и работником.

Согласно принятому документу, теперь работник будет обязан сам оплачивать медицинскую страховку, а работодатель – осуществлять выплаты в пенсионный фонд. Таким образом, работник будет оплачивать медицинскую страховку полностью, а не в размере 4,5% от дохода, как это было до сих пор. Вместо этого работодатель возьмет на себя ответственность за выплату пенсионного фонда в полном объеме – 6%. По мнению правительства, это снизит налоговую нагрузку на плечи сотрудника.

Согласно расчетам, до сих пор работник платил в пенсионный фонд 6% от заработной платы и 4,5% по медицинскому страхованию, что в сумме составляло 10,5%. После вступления в силу данного решения работник будет полностью оплачивать медицинское страхование в размере 9,0% от дохода. Соответственно, работодатель будет оплачивать в полном объеме взнос в пенсионный фонд, который составляет 6%. В результате доходы сотрудников вырастут на 1,5%

Премьер-министр Ион Кику приветствовал эту инициативу, отметив, что она поддерживает экономику и бизнес-среду.

- Упрощен порядок уплаты социальных и медицинских отчислений, вместо четырех выплат будет две, а дополнительно существенно снизится налоговая нагрузка на заработную плату сотрудников — на 1,5 процентных пункта. Их было 10,5%, будет 9%, - сказал глава кабинета министров.

Решение вступит в силу 1 января 2021 года.

Подготовил Михаил Генчу