73 человека получили штрафы за нарушения условий карантина

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Общество
Всего в карантине побывали 24 тысячи человек. Из 24 тысяч человек, побывавших в карантине с начала пандемии Covid-19, штрафы за нарушение условий пребывания в карантине получили 73 человека. Только в течение прошлой недели сотрудники полиции проверили и задокументировали 385 человек, сообщает портал Agora.md. Приводятся также слова Сергея Головача, секретаря МВД, о сложившейся ситуации:
- Ситуация достаточно тревожная и неприятная. Эти 73 человека наплевали на правила пандемии и начали гулять направо и налево, решая свои вопросы. В магазин, на базар, в общественном транспорте, - заявил Головачь.
Еще 123 штрафа получили люди, которые решили зайти в закрытые помещения вроде магазина без масок:
- Заходили в магазин без масок, как ни в чем не бывало. А парковые зоны и вовсе заполнены, там никто не соблюдает социальную дистанцию, - посетовал Головачь.
Автор: Михаил Генчу
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