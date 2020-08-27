73 человека получили штрафы за нарушения условий карантина

Всего в карантине побывали 24 тысячи человек. Из 24 тысяч человек, побывавших в карантине с начала пандемии Covid-19, штрафы за нарушение условий пребывания в карантине получили 73 человека. Только в течение прошлой недели сотрудники полиции проверили и задокументировали 385 человек, сообщает портал Agora.md. Приводятся также слова Сергея Головача, секретаря МВД, о сложившейся ситуации:

- Ситуация достаточно тревожная и неприятная. Эти 73 человека наплевали на правила пандемии и начали гулять направо и налево, решая свои вопросы. В магазин, на базар, в общественном транспорте, - заявил Головачь.

Еще 123 штрафа получили люди, которые решили зайти в закрытые помещения вроде магазина без масок:

- Заходили в магазин без масок, как ни в чем не бывало. А парковые зоны и вовсе заполнены, там никто не соблюдает социальную дистанцию, - посетовал Головачь.

Автор: Михаил Генчу