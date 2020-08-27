У жителей Молдовы есть всего два дня, чтобы приехать к нам на море, но пустят ли их обратно - неизвестно

До ноля часов 29 августа транспорт Молдовы украинские пограничники пропускать будут, а потом граница будет закрыта до конца сентября.

Решением правительства Украины от 26 августа в связи со сложной эпидемиологической обстановкой въезд иностранцев на территорию страны запрещен: с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября запрещён в Украину въезд иностранцам (кроме имеющих вид на жительство).

Значит, с морем этим летом можно попрощаться? А вот и нет. Мы дозвонились до пресс-службы Государственной Пограничной службы Украины:

- Если гражданин нашей страны въедет на территорию Украины до ноля часов 29 августа, его пропустят?

- Но 28 августа это же не ноль часов 29-го! Как я могу комментировать решение правительства, если в нем все четко прописано! Какие тут могут быть трактовки?! Написано в решении правительства - с ноля часов 29 августа.

- И наших граждан, которые въехали на территорию Украины до ноля часов 29 августа, спокойно выпустят из страны? Проблем у них не возникнет?

- Это риторический вопрос, на который может быть только риторический ответ.

Павел МУНТЯН