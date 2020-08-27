Ион Дрон: ВСП решила оставить ребенка с отцом только потому, что он богаче

Высшая судебная палата вынесла окончательное решение, по которому ребенок, воспитывавшийся только матерью в течение шести лет, был передан на содержание биологическому отцу, иностранному гражданину с видом на жительство в Республике Молдова, и, по случайному совпадению, зятю депутата Думитру Дьякова.

Решение было вынесено после 11 дней разбирательства, заявил председатель общественной организации "Центр инициатив и мониторинга публичной власти", адвокат Ион Дрон в ходе пресс-конференции в IPN.

"Потеряла опеку мать, которая воспитывала ребенка с рождения, мать, которая не потребляет алкоголь, мать, которая не употребляет наркотики, мать, которая не находится на учете у психиатра, мать, у которой дома двое детей, которая имеет дом, у которой есть мать, есть семья. Вопрос в том, почему ребенок был передан биологическому отцу с временным пребыванием в Республике Молдова, иностранному гражданину?",- задался вопросу Ион Дрон.

Согласно мотивационному решению ВСП, "поскольку Екатерина Лунгу-Хасан не трудоустроена, ребенок передается отцу Ваэлю Сулейману Алмарее, что соответствует высшему интересу ребенка с материальной точки зрения, поскольку обязательство по содержанию ребенка является личным и не может быть возложено на третьих лиц". По словам адвоката, сотни матерей в стране не трудоустроены, но это не должно быть основанием для принятия решения о лишении матери ее ребенка и его передачи биологическому отцу, который лучше обеспечен.

По словам Иона Дрона, мать ребенка трудоустроена, но находится в декретном отпуске, потому что у нее есть годовалый ребенок. В таких случаях Европейский суд и национальная юриспруденция обязывают анализировать элементы психологического и психоэмоционального характера, а не материальную перспективу, потому что, по словам Иона Дрона, "финансовая перспектива является иллюзорной".

За игнорирование этих положений румынское государство, например, несколько раз осуждалось в ЕСПЧ. В Республике Молдова Апелляционный суд отказался назначить психологическую судебную экспертизу, оставив это решение на усмотрение одной из сторон. Мать провела такую экспертизу, но ни Апелляционный суд, ни ВСП не учли ее. Согласно результатам экспертизы первоочередным приоритетом для ребенка являются мать, брат, потом отец.

Кроме того, суд постановил, что в контексте разделения несовершеннолетних братьев и сестер не обсуждается наличие привязанности между несовершеннолетней и младшим сыном матери. "Этим выводом они на самом деле подавили интерес этого ребенка и подчиняли его интересам отца", - сказал Дрон.

Несовершеннолетний ребенок, оторванный от матери, спустя шесть лет был передан в другую семью, где есть другие дети, и никто на протяжении судебного процесса не заслушал членов семьи мужчины, не спросил их, готовы ли они принять другого ребенка в семью. Помимо того, что у отца ребенка есть только временная виза в Республике Молдова, по данным международных СМИ Дании и Финляндии, а также журналистских расследований, мужчина вовлечен в действия по отмыванию денег.

Высшая судебная палата упустила возможность доказать, что может изменить ситуацию в юстиции, заявил Дрон: "У вас была редкая возможность доказать, что у этой судебной системы есть способность исцелиться. Вы упустили эту возможность. Этим решением были разрушены и намерения многих судей, которые принимают десятки очень хорошо аргументированных решений. Этим решением были разрушены и надежды тех, кто все еще верит в изменение правосудия. Верховенство закона не означает теории и отчеты, означает конкретные дела. Западное правовое государство построено на прочных законах".