МВД России проверяет мужа Жасмин по делу о мошенничестве

Следственный департамент МВД России проверяет мужа певицы Жасмин, молдавского бизнесмена Илана Шора на причастность к делу о хищении 40,2 млрд рублей из российских банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые со следствием. По данным издания, в качестве подозреваемых у следствия проходят более 30 граждан России, Молдавии и Латвии. Кроме того, несколько фигурантов дела уже арестованы или объявлены в розыск.

Илан Шор ранее был председателем совета директоров Bаncа de Economii, а также одним из основных акционеров этого банка и Banca Sociala и Unibank. В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около миллиарда евро, что составляло более 20% ВВП Молдавии. В 2015 году против Шора было возбуждено уголовное дело, и в 2017-м его приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы. Приговор оспорили в апелляционной палате.

Уголовное преследование не помешало бизнесмену в 2015 году выиграть на выборах мэра Оргеева, а в 2019-м – пройти в парламент Молдавии от партии «Шор». Однако после смены власти в Молдавии в июне 2019 года Шор, не дожидаясь решения апелляционного суда, в тайне покинул страну. По данным следствия, он находится в Израиле. Бизнесмен объявлен в международный розыск. Молдавия ведет переговоры о его экстрадиции.

Дело о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме» было открыто после публикаций в 2014 и 2017 годах расследований Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газеты». Журналисты оценили объем средств, прошедших через схему, в $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). По версии МВД, преступная схема работала следующим образом: в российских банках открывались счета фирм, на которые перечисляли полученные преступным путем деньги под видом оплаты.

На эти средства российские банки покупали валюту и через банки-транзитеры перечисляли ее на счета молдавского «Молдиндконбанка» в американском The Bank of New York Mellon и немецком Commerzbank. Оплачивая поступивший перевод, Moldindconbank перечислял на открытый в нем счет российского банка рубли (валютную выручку). Далее эти деньги по подложным судебным решениям о взыскании задолженности с этих российских компаний в пользу компаний-нерезидентов зачислялись на счет молдавской службы судебных приставов и списывались, поступая на счета нерезидентов в «Молдиндкобанке». Далее деньги конвертировались в доллары или евро и переводились в зарубежные банки, в основном европейские, считает следствие.