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Президент России Владимир Путин направил поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону по случаю Дня независимости Республики Молдова.
"Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Убежден, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - отметил Путин.
Российский лидер также пожелал президенту Молдовы "крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности", а всем гражданам республики "благополучия и процветания".
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