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Президент России Владимир Путин направил поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону
27.08.2020

Президент России Владимир Путин направил поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону по случаю Дня независимости Республики Молдова.

"Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Убежден, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - отметил Путин.

Российский лидер также пожелал президенту Молдовы "крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности", а всем гражданам республики "благополучия и процветания".

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