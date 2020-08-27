Главная Президент России Владимир Путин направил поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону Президент России Владимир Путин направил поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону по случаю Дня независимости Республики Молдова. "Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Убежден, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - отметил Путин. Российский лидер также пожелал президенту Молдовы "крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности", а всем гражданам республики "благополучия и процветания". @Telegram

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