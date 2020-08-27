Мы остаёмся самой бедной страной в Европе, потому что допускаем, чтобы нас обворовывали

В преддверии 29-й годовщины независимости Республики Молдова Агентство IPN пообщалось с теми, кому есть что сказать о прошедших годах, о стране, об обществе. Мысли народного адвоката Михаила Которобая по поводу 29-летия обретения независимости:

За 29 лет независимости не удалось заложить демократические традиции, в рамках которых уважение к правам и свободам человека стало бы неоспоримой ценностью. „Мы слишком рано расслабились и приложили недостаточные усилия для того, чтобы довести до конца демократические реформы. Поэтому и в 2020 году я, как гражданин, заявляю, что не воспринимаю эти 29 лет как период успехов, период укрепления независимости и суверенитета государства Республика Молдова”, - заявил Михаил Которобай.

По словам омбудсмена, за 29 лет независимости Республике Молдова удалось сформировать государство со всеми сопутствующими учреждениями, стать страной-участницей ООН, Совета Европы и многих других международных структур и механизмов. Молдова поставила перед собой стратегические цели в виде построения демократического, правового государства, в котором соблюдаются основные права и свободы человека. Она продвинулась в осуществлении выбора в форме европейской интеграции, подписав в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС. Тем не менее, годы независимости Республики Молдова были скорее периодом испытаний и, к сожалению, лишь немногих достижений, в том числе потому, что потенциал достигнутых целей остался нереализованным.

Однако, как полагает омбудсмен, шансы изменить ситуацию к лучшему есть всегда, тем более, что для этого имеется достаточный потенциал, но необходимо изменить своё отношение. „Нужно повысить ответственность политической элиты и заставить её действовать исключительно в интересах людей и в меньшей степени – в частных интересах. Самые процветающие страны достигли высокого уровня свободы и благосостояния за счёт того, что их лидеры уважали свои народы и ставили ценность человеческого достоинства превыше всего”. Ответственная власть уважает своих граждан, гарантирует свободы и достойные условия жизни всем гражданам, не игнорирует общественное благо и приходит на помощь людям всегда, когда ситуация этого требует, отметил Которобай.

По его мнению, также необходимо изменить отношение граждан к происходящему в стране и к тем, кто ими руководит. Люди должны понимать, что они могут изменить ситуацию, если они добьются уважения к себе. „И после 29 лет независимости мы остаёмся самой бедной страной в Европе, потому что допускаем, чтобы нас обворовывали, творили в отношении нас беззакония и относились к нам с пренебрежением те, кого мы выбрали в качестве руководства”.

Ситуация может измениться, если уважение прав и свобод человека станет абсолютным приоритетом в Республике Молдова, а власти будут действовать в духе принципов добросовестного правления. Добросовестное правление подразумевает всецелое соблюдение прав человека, обеспечение верховенства закона, эффективный государственный сектор, прозрачность процесса правления, справедливость, устойчивое развитие, отношения и ценности, способствующие ответственности, солидарности и толерантности, уточнил Михаил Которобай.

Народный адвокат утверждает, что 29-я годовщина обретения независимости смотрится печально на фоне растущего числа инфицированных COVID-19 и резкого снижения доверия граждан к способности властей эффективно справиться с эпидемиологическим кризисом. „Я очень хочу, чтобы мы прошли эту проверку без больших потерь в человеческих жизнях. Экономические и социальные последствия, к сожалению, огромны. COVID-19 оказал тотально негативное влияние на нашу жизнь и сократил число тех немногих преимуществ, которые у нас были, учитывая молдавские реалии. Давайте проявим мудрость, правильно оценив серьёзность ситуации, и будем действовать рассудительно и хладнокровно. Это в равной степени относится и к властям, и к гражданам”.

Михаил Которобай выразил надежду на то, что в послекоронавирусный период начнутся серьёзные реформы в медицинской системе, в образовательной и других сферах. Люди научатся быть более терпимыми и готовыми прийти на помощь, более ответственными, будут уважать права окружающих, чтобы соблюдались права их самих. Иначе и к 35-летию или 40-летию провозглашения независимости люди останутся с теми же разочарованиями.

Омбудсмен Михаил Которобай – юрист по профессии, изучал право в Российской Федерации, в Государственном университете им. А. А. Жданова. Был депутатом парламента Республики Молдова первого созыва. В 1996 году был назначен судьёй Конституционного суда, эту должность он занимал до сентября 2002 года, в том же году получил лицензию адвоката. Затем он продолжил свою педагогическую деятельность в МолдГУ, работая также арбитром в Суде арбитража и посредничества при Республиканском союзе ассоциаций сельхозпроизводителей „UniAgroProtect”. В апреле 2015 года был утверждён парламентом в должности народного адвоката на семилетний срок.