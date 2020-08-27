Усатый: Кожокарь назначен для того, чтобы за 2 месяца разобраться со мной

Ренато Усатый считает, что новый исполняющий комиссара полиции муниципия, "фигурант ряда уголовных дел Валериу Кожокарь, назначен, чтобы разобраться с ним в ближайшие месяцы по поручению президента Игоря Додона".

Усатый сказал в среду на пресс-конференции, что Кожокарь и ранее становился участником различных "скандалов и неправомерных действий", передает infotag.md

"Первый раз это было во время убийства на охоте человека в заповеднике Pădurea Domnească. Кожокарь был тогда комиссаром полиции района Фэлешть и скрыл информацию об этом преступлении. Он пришел ко мне, плакался. Мол, надо будет бежать из страны. Дай денег в долг. Я дал ему 15 тысяч евро. К тому времени его уволили из органов. Денег он не вернул до сих пор", - сказал градоначальник.

По его словам, после истории с заповедником, Кожокарь вернулся в Управлении специальных операций МВД, где был причастен к фальсификации дел против лидеров оппозиции во времена Плахотнюка.

"Помимо меня, речь идет о Майе Санду, Андрее Нэстасе, которых незаконно прослушивали. Кожокарь был верным человеком ближайшего в МВД к Плахотнюку лица - Георге Кавкалюка. После бегства Плахотнюка, Кожокарь также уезжал из страны в Италию. Теперь и первому, и второму уже Додон обещает высокие должности в МВД", - заметил Усатый.