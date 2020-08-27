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Политика
"Майе Санду не помешало хотя бы попытаться демонстрировать больше адекватности и вменяемости"
27.08.2020

"Майе Санду с ее сторонниками не помешало хотя бы попытаться демонстрировать больше адекватности и вменяемости".

Отличный комментарий Дмитрия Чубашенко по вчерашним посиделкам у памятника Штефану в Кишиневе.

При Штефане были совсем другие ценности: вера в Бога, иерархия, честь, служение, труд. Сегодня всего этого нет. Хорошо это или плохо, судить каждому, но этого просто нет, и уже не будет. Сегодня все по-другому. 

При Штефане тем, кто собрался под его памятником во имя свободы и демократии, пришлось бы заниматься совсем другими, всего тремя вещами — молиться, работать и воевать.

Нашим современникам эти занятия кажутся невыносимо скучными и устаревшими. Бороться за евроинтеграцию и демократию, постить про это селфи в соцсетях и считать лайки и перепосты — вот что прикольно и придает жизни настоящий смысл.

Если бы Штефан вдруг ожил и увидел, кто там сидит внизу, чем они занимаются, и даже как одеты, он бы сначала перекрестился сам от такого непотребства, потом перекрестил сидящих, а если бы это не подействовало, то поднял бы и меч.

@Telegram KP


 
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