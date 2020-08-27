В очередях в частных лабораториях Кишинева риск заразиться Covid-19 выше, чем в общественном транспорте

А ведь могли бы в этих клиниках, где весьма дорогие услуги, обеспечить меры безопасности.

"Огромная очередь в частную клинику,а мне надо сдать тест-анализы на аллергическую реакцию (это для анестезии), - написала на своей страничке в Facebook Рита Мельник. - Простояли 30 мин, никто не соблюдает дистанцию, просто толпа...

Сотрудники частной клиники не контролируют ситуацию, просто радостно гребут деньги, пользуясь моментом. Могли бы нанести знаки, где люди должны находиться для получения анализов, отметки дистанционные, чтобы не «лежали» друг у друга на спинах. Так расстроилась из-за этого. Неужели нельзя часть прибыли потратить, чтобы людям, у которых проблемы со здоровьем создать нормальные условия?!.

PS. Проезжала мимо тюрьмы, там перед входом большая площадка для ожидающих в очереди, накрытая навесом от дождя, ветра и скамеечки... Может руководству этих всех частных лабораторий, стремящихся к сверхдоходам, поучиться человеческому отношению к людям у руководства тюрьмы", - посоветовала Рита Мельник.

И действительно, соцсети кипят, - риск заразиться коронавирусом в очереди в частной клинике выше, чем в переполненном городском транспорте, где хотя бы в масках.