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Экономика
С сентября Торгово-промышленная палата запускает новый онлайн-сервис
27.08.2020

Платформа предназначена для получателей услуг экспертизы, оценки и сертификации происхождения товаров. Запросить услуги можно онлайн, специалисты ТПП подготовят отчеты и справки на основании документов, представленных в электронном формате. 

Эта платформа поможет сократить время, расходы и не надо будет никуда ехать. Запрошенные отчеты могут быть выпущены на бумажном носителе или, по запросу компании, в электронном формате с электронной подписью ТПП. Доступ к платформе можно получить с компьютера или мобильного телефона.

@Telegram MP


 
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