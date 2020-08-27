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Провокации в День независимости – унионисты и Дорин Киртоакэ попытались испортить праздник
27.08.2020

Очень интересно сравнить стилистику проведения митингов – вчерашнего от PAS и сегодняшнего от Платформы DA. Становится очевидно, что эти две, некогда дружественные партии разошлись окончательно и бесповоротно (хотя в политике и не принято употреблять слово «никогда») и в скором времени схлестнутся в жестком клинче за право выдвинуть главного кандидата в президенты от правых партий.

При этом, если PAS Майи Санду выбрала стиль, продвигаемый сейчас оппозицией в Минске – показушно миролюбивый и приторно сладкий до тошноты, то платформовцы Андрея Нэстасе сознательно копируют брутально-жесткую стилистику нацистских штурмовиков.

Есть еще, правда, унионистские гопники под предводительством Дорина Киртоакэ, но они находятся где-то там, далеко и больше похожи на пацанов, подглядывающих за большими серьезными дядями через щель в заборе.

 Какой из этих стилей предпочтет правый электорат, станет ясно уже очень скоро!

@Telegram BP


 
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