12 тысяч подков! Их пока раскладывают, чтобы пересчитать.

В честь Дня независимости РМ – новый рекорд. Самая большая коллекция подков представлена в Министерстве обороны Кишиневе.

Ее автор – Петр Костин, знаменитый коллекционер, который собирает военные головные уборы и военную форму всех стран мир и эпох, советские радиоприемники, произведенные в МССР, советские скульптуры, монеты, старинные иконы и многое другое.

Многое из собранного Костином хранится в Музее таможенной службы, который был создан по инициативе Петра Николаевича, много лет отдавшего работе в этом ведомстве.

Но самая известная коллекция Петра Костина – это точные копии исторических знамен Молдовы, от фамильного штандарта воеводы Драгоша – до неофициального триколора с головой тура, который демонстрировали участники национального движения в конце 1980-х годов.

Еще в 2014 году коллекция подков Костина была включена в Книгу рекордов Гиннеса и все эти годы она неустанно пополнялась и, судя по всему, будет прирастать новыми приобретениями и впредь. Сейчас их 1200 и собраны они со всего мира.

Подготовил Михаил Генчу