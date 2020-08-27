Как Плахотнюк и компания выводили деньги на Запад - расследование российских СМИ

После распада СССР бывшие союзные республики объединяет вот уже 30 лет несколько явлений.

Это – родственные, финансовые и криминальные связи. Последние два явления нередко идут рука об руку, что позволило сделать Молдову одной из стран, через которую российские дельцы выводили, - и, возможно, продолжают выводить, - огромные денежные массы за рубеж.

Ранее «Блокнот Молдова» писал о том, что в России могут предъявить новые обвинения в рамках дела о ландромате, той самой схеме вывода средств. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, это стало возможно после проверки показаний банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием. Кузьмин рассказал, что участниками ланромата являлись живущий на Украине Андрей Тимотин, близкий друг Влада Плахотнюка, и Илан Шор. Подробности здесь.

В России против Плахотнюка и Вячеслава Платона, напомним, возбуждено несколько уголовных дел – о покушении на убийство Ренато Усатого, масштабной контрабанде гашиша из Северной Африки через страны Евросоюза в страны СНГ, в том числе и в Россию.

Теперь о финансовой схеме. Из России через ландромат вывели, в общей сложности, 500 миллиардов рублей, то есть 6,6 миллиарда долларов, пишет портал Лайф, раскрывающий ряд деталей своего журналистского расследования.

Как рассказал Лайфу Владимир Жеребенков, адвокат Кузьмина, тот полностью признал вину.

— Кузьмин заключил соглашение со следствием и полностью признал вину — и по статье 193.1 УК РФ (вывод денег из страны по фальшивым документам), и по обвинению в участии в организованном преступном сообществе. Он не согласен только с тем, что ему инкриминируют высшее положение в преступной иерархии (по ст. 210.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет), — рассказал Жеребенков.

По данным источника, Плахотнюк и Платон отвечали за судьбу миллиардов после того, как те покидали Россию. Деньги переводились из российских банков в Moldindconbank, откуда распределялись в «кубышки» по всему миру, преимущественно по странам Евросоюза.

Ландромат работал с 2011 по 2014 год и был далеко не единственным каналом по отмыванию денег из России, рассказал экс-сотрудник 9-го управления КГБ СССР, бывший начальник специальной оперативной группы Департамента по борьбе с оргпреступностью МВД России Дмитрий Целяков.

— У крупного бизнеса востребована услуга по выводу денег за границу. В конце нулевых цена на нефть росла, пробивая потолок в 100 долларов за баррель, рос импорт товаров в страну, скапливалась огромная денежная масса, с которой что-то нужно было делать. Спрос на вывод денег из страны возрастал. В 2013 году вспыхнул кризис на Украине. Самое крупное "окно" по выводу денег подвисло, стало опасно, деньги могли не дойти. А прибалтийский канал физически не мог обеспечить такие объёмы. Так и появилась Молдавия, — рассказал Целяков.

В Молдове же суды фабриковали постановления, необходимые для вывода денег из России. Сперва между двумя офшорными компаниями заключалась фиктивная сделка на сотни миллионов, гарантами по которой были молдавские фирмы, а поручителями — российские компании, как правило, «фирмы-помойки». Затем сделка срывалась, одна из сторон и гарант отказывались от своих обязательств, поэтому молдавские суды выносили решение о взыскании денег с поручителя. Это и было основанием для перевода денег за рубеж.

Позже в схему стали водиться зарубежные фирмы и российские, а принцип примерно такой же – компания в России отказывается исполнять условия контракта, срывает сделку, зарубежная фирма идёт в арбитраж, где российская компания вдруг (!) соглашается с претензиями, суд удовлетворяет иск зарубежной компании на сотни миллионов, и деньги оказываются на совершенно законном основании за границей.

Подготовил Михаил Генчу