Ты не VIP, Дорин, ты просто выпей с горя по этому поводу. (Видео)



Бывший мэр сегодня, 27 августа, настойчиво рвался возложить цветы к памятнику Штефана чел Маре. В принципе, это можно сделать любому гражданину Молдовы.

Но Дорин Киртоакэ решил, что ему надо это сделать исключительно в тот момент, когда подходы к монументу были перекрыты полицией, а цветы возлагало руководство страны.

Палачи! Сатрапы! Душители свободы! - Как во времена СССР или Воронина и Плахотнюка!, - кричал бывший мэр. Интересный политический ряд Киртоакэ выстроил. Как вы понимаете, в него может попасть любой, кто не исполняет мечты худшего мэра Кишинева.

Дорину, видимо, непостижима мысль, что он теперь не в рядах випов, а простой гражданин независимой Молдовы.

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