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Посол Молдовы в Эстонии попрал Конституцию своей страны
27.08.2020

Посол Молдовы в Эстонии Ион Стэвилэ заявил, что 31 Августа в РМ – «день румынского языка». Эти слова Стэвилэ озвучил во время своего видеопоздравления по случаю Дня независимости РМ.

– 31 августа мы отметим еще один знаменательный праздник – «Наш румынский язык», - заявил Стэвилэ.

Мы-то с вами понимаем, что, с позволения сказать, дипломат этими словами нарушил Конституцию, унизил самобытность молдавского народа и, в принципе, в очередной раз выполнил госзаказ соседней страны по примеру сотен других мелких агентов влияния.

С праздником, господин Стэвилэ! Учите матчатсь!

Автор: Николай Костыркин


 
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