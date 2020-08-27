Молдо-российский ландромат: новые данные, поражающие воображение обывателя

История с участием Владимира Плахотнюка в ландромате требует новых фактов. И они появились в российской прессе.

Итак, как сообщает российский портал Лайф, создателями молдавского канала по выводу российских денег являются российские банкиры Герман Горбунцов и Петр Чувилин. Горбунцов перебрался в Молдову в 2008 году, где выкупил Universalbank. А вышел на Молдову через миллионера грузинского происхождения Важу Джаши, главу компании «Трансойл», человека, в то время, как считает экс-сотрудник 9-го управления КГБ СССР, бывший начальник специальной оперативной группы Департамента по борьбе с оргпреступностью МВД России Дмитрий Целяков, – близкого к молдавскому политику Владу Плахотнюку.

— Важа Джаши, который принимал российские деньги в Молдавии, закрепился и в Грузии, и на Украине, он, например, финансировал Саакашвили, когда тот был президентом. Важа продвигал на Украине и в Молдавии интересы блока НАТО в Черноморском регионе, держал порты и терминалы. Горбунцов в Молдавию летал как царь и бог, встречался со всем бомондом, вплоть до президента Владимира Воронина. И, конечно, с Плахотнюком. Бюджет Молдавии — восемь миллиардов долларов, а через ландромат туда бросили 20 миллиардов, проценты от которых оставались в стране. Конечно, это влияло на экономику: Молдавия — страна сельскохозяйственная, там почти нет крупных промышленных предприятий, — утверждает Целяков.

По его словам, в 2012 году Горбунцов перебрался в Лондон, где на него в том же году совершили знаменитое покушение. Через пять лет киллер Виталий Прока признался в эфире молдавского телеканала Jurnal TV, что заказчиком был Плахотнюк, который, по мнению собеседника российских журналистов, просто не поделил деньги с бывшим российским банкиром и его решили убрать.

Горбунцов

Сам Горбунцов, говоря о покушении, указывает на Ренато Усатого, который тоже объявлен в международный розыск по делу о выводе 500 миллиардов из России.

В операции по выводу миллиардов из России в Молдову было задействовано около сотни банков по всему миру. В России было около двадцати банков, где скапливались деньги перед отправкой за рубеж. По его словам, у банкиров, участвовавших в схеме, были связи в Центробанке РФ и среди силовиков.

— Представьте мир, о котором все знают: все банкиры, учредители, корпорации, которым нужно вывести деньги. И есть люди, которые это делают за процент. Такие, как полковник МВД Дмитрий Захарченко. Все в теме, в том числе крупные банки, и все зарабатывают. И в ЦБ видели эти операции. Половина концевиков (банков), засвеченных в молдавской схеме, стояли на учёте в одном отделении ЦБ — ГТУ № 5 по Москве, — рассказал Целяков.

Сестра Вячеслава Платона Елена.

Несколько лет назад по делу о ландромате на скамье подсудимых оказалось пять человек, в том числе банкиры Александр Григорьев, Олег Кузнецов и сестра Вячеслава Платона Елена.

Горбунцов, которого бывший силовик Дмитрий Целяков называет создателем молдавской схемы, в декабре 2019 года был заочно арестован Басманным судом Москвы за управление преступной группировкой, захватившей коттеджный посёлок в Тверской области. Официальных данных о причастности к ландромату Горбунцова и Чувилина нет. Их фамилии не фигурируют в судебных решениях Тверского, Басманного и Мосгорсуда, принимавших решения об аресте обвиняемых в выводе денег из России.

Но Чувилин был знаком с Олегом Кузьминым, которого в МВД также считают одним из организаторов ОПГ, выводившей миллиарды из России. Чувилин якобы предложил Кузьмину за 1,5 миллиона евро решить проблемы его банка "Европейский экспресс", через который в Молдову ушёл один миллиард долларов, но на тот момент Центробанк уже заинтересовался махинациями в банке. Чувилин убеждал Кузьмина, что у него есть связи в ФСБ. При передаче денег экс-банкира задержали, в апреле 2016 году Тверской районный суд приговорил его к четырём годам колонии.

Подготовил Михаил Генчу