Интервью Дмитрий Кысса. Leuntea-Vin – два столетия истории виноделия Интервью с Дмитрием Кысса, потомственным виноделом, создателем бренда Leuntea-Vin. Рубрика Art of Wine при поддержке Pasager.md. Дмитрий Иванович, здравствуйте. На этикетке Leuntea-Vin написано: «Cea mai veche vinaria in Basarabia». И указан год, 1817… Такова историческая правда. Этот регион в 1817 году стал центром культуры виноделия в Бессарабии. Русский генерал французского происхождения Михаил Понсет, участник наполеоновских войн, купил у бессарабского генерала, Ильи Катаржи, имение-вотчину и основал здесь винодельню. Он привез сюда 25 семей из Франции и Австрии, и они занялись производством вина. Сам Понсет прожил в Бессарабии до 1828 года, пока не был призван на новую русско-турецкую войну, где был награжден орденом Святой Анны, но так и не получил его, умер от неожиданной болезни. А ваш знаменитый подвал Leuntea-Vin тоже несет свое начало от винодельни Понсет? Подвалы или катакомбы здесь появились еще в первой половине XVI века. Эта территория тогда была под контролем турок. Катакомбы они рыли скорее в военных целях. Потом они ушли в Бендерскую крепость, но, даже в местных названиях – «турецкий сад», например, - память об их присутствии здесь сохранилась. Часть этих катакомб была использована как винные подвалы. Так что, когда в гостях у Leuntea-Vin вы спускаетесь под землю, то можете быть уверенными – стены этих подвалов хранят память не одного столетия. Мне рассказали, что и ваша семья занимается виноделием уже больше столетия… Когда я шел служить в армию, в начале 70-х годов, меня провожал в армию дед, Дмитрий, 1889 года рождения. Он тоже был виноделом. Сейчас виноделием вместе со мной занимаются мои дочери. Так что мы уже насчитываем четыре или пять поколений, чья жизнь посвящена созданию вина. Сколько лет вы уже сами в виноделии? В 1972 году я получил в Крыму диплом технолога виноделия. С 1983 года я был директором винзавода в Талмазах, где отработал 25 лет. Восемь лет был директором в Lion-Gri. C 2004 года, практически на руинах, стал восстанавливать винодельню и для себя. Первые мои вина и датируются 2004 года. Небольшая часть той коллекции сохранилась до сих пор. Так что вы еще можете попробовать кагор, мерло или каберне 2004 года. Сам бренд Leuntea-Vin был создан позже, в 2011 году. Как специалист виноделия с почти пятидесятилетним стажем, уверен, вы бывали на многих винодельческих предприятиях Молдовы. Что, по-вашему, отличает Leuntea-Vin? Уникальная природная микрозона, где расположены наши виноградники. Рядом старое русло Днестра, здесь сохранились дубы, которым по 420 лет. Но, что самое важное – это наши почвы. Наши земли – не чернозем, которого так много в Молдове. Наши земли песчаные, глинистые, богатые микроэлементами. Виноград здесь другой, что сразу отражается и на стиле наших вин. Мы можем позволить себе использовать меньше нитратов, отказаться от гербицидов, наше вино – продукт особого экологического качества. Большая площадь виноградников у вас? Нет, только 20 гектаров и мы пока не стремимся ее расширять. Будем в ближайшие годы продолжать наводить порядок на этом винограднике и заниматься благоустройством винодельни. Но и сейчас к вам уже приезжают туристы? Да, у нас есть что посмотреть и что продегустировать. На территории винодельни мы открыли два зала – дегустационный и кафе, так что у нас одновременно в гостях может разместиться 80-100 человек. Кроме экскурсии по территории и в подвалы мы предлагаем возможность познакомиться и нашей уникальной природой вокруг винодельни. Прикоснуться к 400-летнему дубу, это впечатление, которое остается с вами надолго. Впрочем, заказать дегустацию наших вин вы теперь можете и в Кишиневе. В конце лета мы открыли представительство, магазин и дегустационный зал на улице Еминеску. Для ориентира – на квартал ниже Штефан чел Маре, рядом с рестораном «Караван». С какого вина вы бы посоветовали начать знакомство с Leuntea-Vin? Начинайте с саперави. Хотя все наши красные вина с характером. И каберне, и мерло и пино нуар. Так что запланируйте побольше времени на дегустацию. Павел ЗИНГАН

