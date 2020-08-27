Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 27 августа 2020: + 564 В Молдове в общей сложности зарегистрировано 35 546 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки на 17:00 27 августа 2020 выявлено +564 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число заражений случаев COVID-19 составляет 35 546 с момента подтверждения диагноза у первого пациента. 2 случая завезены (Румыния-1, Германия-1). 3007 тестов, из них первичных - 2366 и повторных - 641. 35 - медицинских работников заражены: 6 врачей, 28 медсестер, 1 вспомогательный медперсонал. 544 - в тяжелом состоянии 34 пациента подключены к аппарату ИВЛ 1380 - средней степени тяжести 277 человек прошли курс лечения и выписаны 24 433 человека вылечились с начала эпидемии 10 человек скончались 977 - общее число смертей с коронавирусом.

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