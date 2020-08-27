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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 27 августа 2020: + 564
27.08.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 35 546 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки на 17:00 27 августа 2020 выявлено +564 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число заражений случаев COVID-19 составляет 35 546 с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

2 случая завезены (Румыния-1, Германия-1).

3007 тестов, из них первичных - 2366 и повторных - 641.

35 - медицинских работников заражены: 6 врачей, 28 медсестер, 1 вспомогательный медперсонал.

544 - в тяжелом состоянии

34 пациента подключены к аппарату ИВЛ

1380 - средней степени тяжести

277 человек прошли курс лечения и выписаны

24 433 человека вылечились с начала эпидемии

10 человек скончались

977 - общее число смертей с коронавирусом.


 
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