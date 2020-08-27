Коронавирус в Молдове, данные на 27 августа 2020: + 564

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 35 546 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки на 17:00 27 августа 2020 выявлено +564 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число заражений случаев COVID-19 составляет 35 546 с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
2 случая завезены (Румыния-1, Германия-1).
3007 тестов, из них первичных - 2366 и повторных - 641.
35 - медицинских работников заражены: 6 врачей, 28 медсестер, 1 вспомогательный медперсонал.
544 - в тяжелом состоянии
34 пациента подключены к аппарату ИВЛ
1380 - средней степени тяжести
277 человек прошли курс лечения и выписаны
24 433 человека вылечились с начала эпидемии
10 человек скончались
977 - общее число смертей с коронавирусом.
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