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Общество
Такого у нас еще не было: В Кишиневе автобусы и троллейбусы будут перевозить только детсадовцев и школьников
28.08.2020

К остановкам будет подъезжать транспорт, но сесть в него смогут только дети и лица, которые их сопровождают.

В целях предотвращения и сокращения распространения вируса Covid-19 в Кишиневе, а также для защиты детей в общественном транспорте мэрия столицы вводит особый режим работы троллейбусов и автобусов, передает МОЛДПРЕС.

Так, с началом учебного года в качестве пилотного проекта с 6.50 до 9.00 каждый четвертый троллейбус на маршрутах №№ 8, 10, 22, 24 и 25 будут предназначены исключительно для перевозки детей и сопровождающего взрослого (при необходимости) в школы и детские сады.

Что касается автобусов, согласно заранее составленному расписанию будут внесены изменения в маршруты №№ 5, 19, 23 и 26.

Лидия ТКАЧ


 
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