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Политика
Ренато Усатый выдвинул себя на должность президента.
28.08.2020

Ренато Усатый выдвинул себя на должность президента.  В день независимости. Ну, типа новый Штефан Великий, все дела.

Хотел на  1 декабря (день Румынии), но выборы бы проморгал. 

Бельчане очень рады. У них появился шанс избавиться от Усатого, а значит от грязи, бездорожья, безнадеги.
Спешим опечалить.  С рейтингом в 5-7% у Усатого может быть лишь одна задача -не допустить победы И.Додона в первом туре.

Ну а во втором туре правые должны объединиться вокруг Майи Григорьевны и посадить ее в кресло президента.
Так думает посол. 

А мы думаем, что произойдет знатный облом, как и в 2016. Только намного жестче. 

Об этом в другой раз.

@Telegram Tirdea


 
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