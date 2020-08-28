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Политика
Ренато Усатый выдвинул себя на должность президента. В день независимости. Ну, типа новый Штефан Великий, все дела.
Хотел на 1 декабря (день Румынии), но выборы бы проморгал.
Бельчане очень рады. У них появился шанс избавиться от Усатого, а значит от грязи, бездорожья, безнадеги.
Ну а во втором туре правые должны объединиться вокруг Майи Григорьевны и посадить ее в кресло президента.
А мы думаем, что произойдет знатный облом, как и в 2016. Только намного жестче.
Об этом в другой раз.
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