Ренато Усатый выдвинул себя на должность президента. В день независимости. Ну, типа новый Штефан Великий, все дела.

Хотел на 1 декабря (день Румынии), но выборы бы проморгал.

Бельчане очень рады. У них появился шанс избавиться от Усатого, а значит от грязи, бездорожья, безнадеги.

Спешим опечалить. С рейтингом в 5-7% у Усатого может быть лишь одна задача -не допустить победы И.Додона в первом туре.

Ну а во втором туре правые должны объединиться вокруг Майи Григорьевны и посадить ее в кресло президента.

Так думает посол.

А мы думаем, что произойдет знатный облом, как и в 2016. Только намного жестче.

Об этом в другой раз.

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