В Telegram появился новый вид теневого бизнеса – шантаж каналов «красной меткой».

После реформы Telegram в пересчёте количества просмотров в каналах стали появляться сообщения о случаях шантажа и вымогательства денег у администраторов каналов.

По имеющейся информации, новый метод заработка заключается в вымогательстве денег у владельцев каналов, которых мошенники шантажируют появлением на сервисе TGStat.ru «красной метки» - сообщения о подозрении в нечестном продвижении ресурса.

Сообщается, что злоумышленники сами «накручивают» каналам-жертвам просмотры и подписчиков, а затем демонстрируют администраторам доказательства нечестного продвижения и требуют денег «за молчание». В случае отказа заплатить запрашиваемую сумму канал может получить «красную метку» на сервисе TGStat.ru.

Данная отметка снижает количество рекламных контрактов и так называемую авторитетность каналов. Специалисты также отмечают, что манипуляции с красной меткой могут поставить под угрозу само существование канала и его окупаемость. По некоторым данным, подобная схема с «красной меткой» может использоваться не только для вымогательства, но и для внешнего снижения цены канала для дальнейшей его покупки конкурентами со скидкой «за метку». Отмечается, что в наибольшей степени рискуют подвергнуться шантажу и попыткам рейдерского захвата владельцы финансовых и политических каналов ввиду имеющегося влияния на повестку и на принятие решений политических элит.

@Telegram MP