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В Брюсселе заступаются за Илана Шора и критикуют Петера Михалко
28.08.2020

   Представитель Евросоюза в Молдове Петер Михалко неожиданно подвергся жёсткой критике из Брюсселя.

   Обмен «любезностями», которые произошли неделю назад между представителями партии «Шор» и дипломатом, представляющим ЕС, были названы газетой The Brussels Times  - «скандалом с участием представителей европейского дипломатического корпуса».

  Авторы материала обвиняют Михалко в высокомерии и неоколониализме, пытаясь увести внимание читателей от апелляции на приговор Илану Шору. Упоминаются и приговоры экс-премьеру Владу Филату и предпринимателю Вячеславу Платону. Также, журналисты пишут о «провале» реформы юстиции, обвиняя в этом главу молдавского Минюста Фадея Нагачевского и посла ЕС Петера Михалко.

    В статьи представляют Илана Шора как «единственного и последовательного борца» с главой государства Игорем Додоном. «Почему Михалко должен нанести удар по одному из самых важных и эффективных противников Додона?», – задается вопросом издание.

@Telegram MV


 
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