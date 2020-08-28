В Брюсселе заступаются за Илана Шора и критикуют Петера Михалко

Представитель Евросоюза в Молдове Петер Михалко неожиданно подвергся жёсткой критике из Брюсселя.

Обмен «любезностями», которые произошли неделю назад между представителями партии «Шор» и дипломатом, представляющим ЕС, были названы газетой The Brussels Times - «скандалом с участием представителей европейского дипломатического корпуса».

Авторы материала обвиняют Михалко в высокомерии и неоколониализме, пытаясь увести внимание читателей от апелляции на приговор Илану Шору. Упоминаются и приговоры экс-премьеру Владу Филату и предпринимателю Вячеславу Платону. Также, журналисты пишут о «провале» реформы юстиции, обвиняя в этом главу молдавского Минюста Фадея Нагачевского и посла ЕС Петера Михалко.

В статьи представляют Илана Шора как «единственного и последовательного борца» с главой государства Игорем Додоном. «Почему Михалко должен нанести удар по одному из самых важных и эффективных противников Додона?», – задается вопросом издание.

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