28 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
ЕС предоставляет Молдове новые торговые преференции
28.08.2020

По мнению Додона у Молдовы только одна проблема – Приднестровье.

   Молдова отмечает 29 летие независимости. В своем выступлении президент Молдовы отметил, что «в эти годы у нас были разные периоды, разные проблемы. У нас были результаты, у нас были еще более трудные времена. Несмотря на все трудности, Республика Молдавия сохранила свою государственность, у нас все еще есть проблема, связанная с реинтеграцией страны. Я думаю, что это одна из основных проблем.

   Молдавский лидер подчеркнул, что по конституции, республика является нейтральным государством. Он заявил, что Оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье, должна покинуть регион. По его словам, это будет способствовать окончательному политическому решению приднестровского конфликта и воссоединению страны в рамках общепризнанных границ.

@Telegram MV


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.