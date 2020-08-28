ЕС предоставляет Молдове новые торговые преференции

По мнению Додона у Молдовы только одна проблема – Приднестровье.

Молдова отмечает 29 летие независимости. В своем выступлении президент Молдовы отметил, что «в эти годы у нас были разные периоды, разные проблемы. У нас были результаты, у нас были еще более трудные времена. Несмотря на все трудности, Республика Молдавия сохранила свою государственность, у нас все еще есть проблема, связанная с реинтеграцией страны. Я думаю, что это одна из основных проблем.

Молдавский лидер подчеркнул, что по конституции, республика является нейтральным государством. Он заявил, что Оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье, должна покинуть регион. По его словам, это будет способствовать окончательному политическому решению приднестровского конфликта и воссоединению страны в рамках общепризнанных границ.

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