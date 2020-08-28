Маразм крепчает: молдаван отправляют на 14-дневный карантин, даже если они не выходят из автобуса

Смотря на статистику заражения, безопаснее всего изолироваться где угодно, но не в Молдове.

Где логика, господа?

Ну, хорошо, ввели постановление о том, что по приезду в Молдову из такой же "красной" страны, как и наша, например, Румынии, нужно сидеть на 14-дневном карантине. Но какой смысл в том, чтобы, возвращаясь с отдыха из "зеленой" зоны Болгарии, в обязательном порядке заполнять эпидемиологическую карту и клясться на библии, что будешь прятаться от жизни целых 2 недели только потому, что путь из "зеленой" Болгарии лежал через "красную" Румынию?

Статистика случаев заболевания в Болгарии следующая: на 20 миллионов человек заболевших Covid-19 составляет менее 100 человек в сутки, в то время как в нашей Молдове - 500-600 на 2,8 миллиона человек. И мы едем из "зеленой" страны сидеть на карантине в своей "красной".

Находясь сейчас в Болгарии на отдыхе, честно не хочется возвращаться в нашу ковидную Молдову, да и еще быть взаперти 2 недели, особенно после того, как только что у тебя весь мир был на ладони - необъятное море и свобода передвижения. Да и смысла в карантине этом нет никакого!

Маразм крепчает. Вместо того, чтобы власти продумали безопасный транзитный коридор для своих граждан, они просто не напрягаясь отправляют их на абсолютно ненужную самоизоляцию только потому, что они проехали "красную" Румынию, даже не выходя из транспорта. В этом решении нет ни логики, ни здравого смысла.

Напрашивается вопрос - а как же водители автобусов, которые ездят по маршруту Молдова - Болгария, и их путь лежит через ту же самую Румынию? Они выходят из транспорта, заправляются на станциях, перекуры делают, да и просто каждый день мотаются туда-сюда. Почему им не нужно сидеть на карантине тогда? У них работа такая, они каждый день контактируют с людьми, которых везут, но их никто не обязывает соблюдать какие-то самоизоляции. Так это не нужно ни им, ни пассажирам, которые не гостили в "красных" странах, а просто транзитом проезжали.

И вот пока такие необдуманные и нелогичные решения будут заставлять людей соблюдать неразумные правила, мы будем жить в стране маразма. Обидно. И за здравомыслящих людей, и за саму страну.

Ольга БУЖОР