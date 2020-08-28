Журналисты могут претендовать индивидуально на Национальную премию журналистской этики и деонтологии

Журналисты, а не только редакции в целом, смогут претендовать, начиная с этого года на Национальную премию журналистской этики и деонтологии, присуждаемую ежегодно Советом прессы Республики Молдова. Совет прессы внес 26 августа соответствующие изменения в Положении об организации и проведении конкурса 2020 года, передает IPN.

Таким образом, редакции смогут предлагать не более двух кандидатов на Национальную премию журналистской этики и деонтологии. Решение должно быть принято коллективно, а представленные Совету прессы письма должны быть подписаны руководителями органа прессы и, по крайней мере, тремя журналистами творческой команды. В письме также будут содержаться данные о журналисте, которые могут быть проверены и которые подтверждают этическую журналистику. И неправительственные организации могут предлагать кандидатов-журналистов на эту премию. Журналисты, которые являются активными членами Совета прессы, не могут участвовать в конкурсе.

Данное положение было принято в результате предложения председателя Совета прессы Виорики Захарии, которая считает, что таким образом можно будет оценить журналистов, лояльных профессиональной этике и деонтологии, даже если редакции, в которых они работают, допустили нарушения Кодекса этики. „Большая часть работы журналиста не видна в опубликованном материале. Так, поскольку редакция в целом не соблюдала деонтологический кодекс, иногда журналист дисквалифицируется без всяких аргументов” - добавила Виорика Захария.

Согласно положениям Регламента организации и проведения конкурса по присуждению Национальной премии журналистской этики и деонтологии 2020 года, кандидатуры на конкурс могут быть предложены с 1 по 15 сентября. В течение этих 15 дней редакции могут самостоятельно предлагать свою кандидатуру или могут быть предложены любой компанией / организацией любой формы собственности или потребителями медиа-продуктов. Кроме того, редакции и неправительственные организации смогут предлагать журналистов как физических лиц.

Предложения будут сделаны посредством письма, адресованного Совету прессы, в котором будут содержаться доказательства приверженности кандидатов журналистике, основанной на профессиональной этике и деонтологии. До 20 сентября Совет прессы рассмотрит предложения и опубликует список кандидатов, допущенных к конкурсу.

Второй этап конкурса касается процесса мониторинга и подсчета очков. Данная процедура предусматривает публичное голосование, когда каждый потребитель средств массовой информации сможет предоставить кандидатам на онлайн-платформе www.mediaforum.md до десяти пунктов в неделю с компьютера, а публичное голосование будет составлять 25% от общей доли голосов. Эта же процедура также предусматривает, что 75% доли голосов будет представлять собой голосование группы экспертов и членов Совета прессы. Процедура мониторинга и подсчета очков будет проходить с 20 сентября по 31 октября

После 31 октября Совет прессы подсчитает очки участников, предоставленных общественностью, экспертами и членами Совета прессы, и опубликует список финалистов конкурса. На специальном закрытом заседании, которое состоится в ноябре, Совет прессы определит, кто из финалистов будет назначен лауреатом Национальной премии журналистской этики и деонтологии 2020 года. Регламент предусматривает и право Совета прессы не присуждать приз, если посчитает, что ни один из финалистов не заслуживает его. По словам секретаря Совета прессы Петру Маковея, в основе аргументированного решения не присуждать премию могут стоять только этические и деонтологические обоснования.

Национальная премия журналистской этики и деонтологии будет вручена на Форуме средств массовой информации 2020 года, запланированном в последнюю неделю ноября.

Национальная премия журналистской этики и деонтологии присуждается Советом прессы с 2015 года с целью продвижения этических и деонтологических принципов и в знак признания заслуг профессионалов СМИ в этой области. В 2015 году премия была вручена Кишиневскому бюро радиостанции Europa Liberă, в 2016 году - порталу Anticoruptie.md, в 2017 году – еженедельнику „Ziarul de Gardă”, в 2018 году – газете „SP” из Бельц, а в 2019 году - телеканалу TV8.