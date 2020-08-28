28 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Кандидат в президенты просит финансовой поддержки граждан: Поддержи ТВОЕГО Президента!
28.08.2020

Депутат Октавиан Цыку – президент Партии Национального Единства (PUN), и кандидат на президентских выборах от PUN, обратился к гражданам с призывом внести пожертвования в поддержку его избирательной кампании – «Поддержи ТВОЕГО Президента», сообщает ТРИБУНА. 

Согласно веб-сайту формирования, желающие могут пожертвовать деньги в штаб-квартиру PUN или банковским переводом.

«Законодательство Республики Молдова устанавливает ПРЕДЕЛ финансов, которые могут быть пожертвованы физическим лицом для политической партии в течение календарного года. Суммы, превышающие установленный предел, должны быть переведены в государственный бюджет. Таким образом, пожертвования, внесённые физическим лицом на счёт одной или нескольких политических партий в течение финансового года, не могут превышать сумму 6 среднемесячных заработных плат по национальной экономике за соответствующий год (на 2020 год на общую сумму 47 700 леев).

В случае граждан Республики Молдова, получающих доходы за границей, сумма пожертвований не может превышать 3 среднемесячные зарплаты по экономике за соответствующий год (общая сумма на 2020 год составляет 23 800 леев). В случае граждан Республики Молдова со статусом общественного деятеля, государственного служащего, в том числе с особым статусом, или сотрудников общественных организаций  в соответствии с Законом № 133/2016 «О декларировании имущества и личных интересов», размер пожертвований не может превышать 10% их годового дохода, при этом не превышая 6 среднемесячных заработных плат по национальной экономике за соответствующий год», – констатирует источник.

Напомним, что ранее Платформа «Достоинство и Правда» (Андрей Нэстасе – кандидат), а также Партия «Действие и Солидарность» (Майя Санду – кандидат) сообщали гражданам о возможности предоставления финансовой поддержки для их избирательной кампании.

Кристина Гурез


 
Количество просмотров:
119
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.