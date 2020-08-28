Кандидат в президенты просит финансовой поддержки граждан: Поддержи ТВОЕГО Президента!

Депутат Октавиан Цыку – президент Партии Национального Единства (PUN), и кандидат на президентских выборах от PUN, обратился к гражданам с призывом внести пожертвования в поддержку его избирательной кампании – «Поддержи ТВОЕГО Президента», сообщает ТРИБУНА.

Согласно веб-сайту формирования, желающие могут пожертвовать деньги в штаб-квартиру PUN или банковским переводом.

«Законодательство Республики Молдова устанавливает ПРЕДЕЛ финансов, которые могут быть пожертвованы физическим лицом для политической партии в течение календарного года. Суммы, превышающие установленный предел, должны быть переведены в государственный бюджет. Таким образом, пожертвования, внесённые физическим лицом на счёт одной или нескольких политических партий в течение финансового года, не могут превышать сумму 6 среднемесячных заработных плат по национальной экономике за соответствующий год (на 2020 год на общую сумму 47 700 леев).

В случае граждан Республики Молдова, получающих доходы за границей, сумма пожертвований не может превышать 3 среднемесячные зарплаты по экономике за соответствующий год (общая сумма на 2020 год составляет 23 800 леев). В случае граждан Республики Молдова со статусом общественного деятеля, государственного служащего, в том числе с особым статусом, или сотрудников общественных организаций в соответствии с Законом № 133/2016 «О декларировании имущества и личных интересов», размер пожертвований не может превышать 10% их годового дохода, при этом не превышая 6 среднемесячных заработных плат по национальной экономике за соответствующий год», – констатирует источник.

Напомним, что ранее Платформа «Достоинство и Правда» (Андрей Нэстасе – кандидат), а также Партия «Действие и Солидарность» (Майя Санду – кандидат) сообщали гражданам о возможности предоставления финансовой поддержки для их избирательной кампании.

Кристина Гурез