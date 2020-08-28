Пандемия в День независимости - в Молдове решили отказаться от пикников в общественных местах

В этом году День независимости РМ обошелся без традиционных пикников. Причиной такого массового стихийного, скорее всего, стала пандемия коронавируса, заставившая людей соблюдать строгие правила гигиены.

В Кишиневе, в парке La izvor, так и было замечено людей, устанавливающих мангалы и готовящих праздничные столы, как это было в предыдущие годы. Но некоторые горожане воспользовались мини-каникулами и последними теплыми днями лета, выехав семьями на природу, рыбалку или пляж.

Нерабочими объявлены в Молдове дни с 27 по 31 августа включительно, напоминает телеканал TV8.