Официально объявлено о завершении строительства газопровода Унгены – Кишинев

Министерство экономики сообщило о завершении проекта. В ведомстве сообщают о том, что газопровод протяженностью 120 км обеспечит транспортировку газа в объеме 1,5 млрд кубометров в год.

После того, как завершится строительство 165 км газопровода Онешть-Герэешть-Лецкань и двух компрессорных станций в Онешть и Герэешть, будет обеспечена транспортировка 2,2 млрд кубометров в год.

В министерстве подчеркнули, что новый газопровод сможет обеспечить около 75% среднего потребления в Республике Молдова (включая Приднестровский регион) или около 60% среднего потребления в стране в холодный период года (включая Приднестровский регион).

Проект был запущен 18 февраля 2019 года, его стоимость составила 80 млн евро.

Автор: Михаил Генчу