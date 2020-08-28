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"Ла Извор"- одна из самых больших зон отдыха в Кишиневе
28.08.2020

Сегодня я с гордостью объявляю об открытии уникального для всего нашего региона спортивного объекта - первого, построенного по последним технологиям пляжного стадиона. Этот проект - плод наших совместных усилий с Федерацией футбола Молдовы и ФИФА. Мы имели большую поддержку руководства страны, за что я им огромное спасибо.

С сегодняшнего дня у Кишинева есть достойная площадка, вместимостью 1100 посадочных мест, которая может принять ряд национальных и международных соревнований. Мы будем сотрудничать  с представителями спортивных федераций для реализации других красивых проектов для жителей Кишинева и гостей столицы.

"Ла Извор"- одна из самых больших зон отдыха в Кишиневе станет спортивным парком. 

Рядом со стадионом пляжного футбола ведутся работы по строительству площадок по мини-футболу, полевому теннису, пляжному волейболу, фитнесу.

В этом году в парке «Ла Извор» будут реконструированы две из четырех существующих зон рекреационного пространства. Здесь предусматривается перепланировка пешеходных аллей общей протяженностью 7,8 км, которые обеспечат соединение между четырьмя озерами.

Работы у фонтана у входа в парк готовы на 30%. В настоящее время тротуар на главной аллее зачищен и будет модернизирован. Со следующей недели начнется обустройство велосипедных дорожек, парковки и пляжа, чтобы обеспечить горожанам лучшие условия для отдыха.

Пешеходные аллеи будут освещены и обустроены  уличной мебелью.

Кишинев развивается, и я этому очень рад. 
Прошу горожан поддержать нас и позаботиться о чистоте и порядке в столице.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ!

@Telegram MP


 
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